«Красавчик! Наш челик!» Генич — о лишнем весе Веры, прибывшего на сборы «Локомотива»

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич отреагировал на публикацию фото полузащитника «Локомотива» Лукаса Веры со сборов команды, на котором видно, что у 28-летнего футболиста есть лишний вес.

«Красавчик! Наш челик!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада». Действующее трудовое соглашение Веры с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Ранее в России полузащитник выступал за подмосковные «Химки», а также за «Оренбург».

