Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Красавчик! Наш челик!» Генич — о лишнем весе Веры, прибывшего на сборы «Локомотива»

«Красавчик! Наш челик!» Генич — о лишнем весе Веры, прибывшего на сборы «Локомотива»
Комментарии

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич отреагировал на публикацию фото полузащитника «Локомотива» Лукаса Веры со сборов команды, на котором видно, что у 28-летнего футболиста есть лишний вес.

«Красавчик! Наш челик!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада». Действующее трудовое соглашение Веры с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Ранее в России полузащитник выступал за подмосковные «Химки», а также за «Оренбург».

Материалы по теме
Фото
Лукас Вера приехал на сборы «Локомотива» с лишним весом

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android