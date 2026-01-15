Челестини объяснил, почему Баринов нужен ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, какие качества новоиспечённого полузащитника команды Дмитрия Баринова пригодятся красно-синим.

«Нам нужны лидеры на поле. И Баринов — именно тот, кто нам нужен. Футбол — это не только техника или тактика, футбол — это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя. Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в ментальной составляющей и коммуникации на поле.

У нас не много игроков, которые умеют говорить на поле. Наблюдали за Барой в течение последних шести месяцев и убедились, что он настоящий лидер. Конечно, есть Игорь Акинфеев, однако он вратарь, и порой ему сложно доносить свои идеи до партнёров в атаке. Теперь у нас есть ещё один игрок, который поможет нам не только в техническом, но и в лидерском аспекте», — приводит слова Челестини пресс‑служба ЦСКА в телеграм-канале.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

Материалы по теме Фото: Баринов и Лусиано Гонду на первой тренировке ЦСКА в 2026 году

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: