Челестини уверен, что Лусиано Гонду может гарантировать ЦСКА голы

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выразил уверенность, что новоиспечённый нападающий красно-синих Лусиано Гонду может гарантировать команде голы. В нынешнем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя мячами.

«В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано Гонду в этом нам прекрасно поможет. Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью», — приводит слова Челестини пресс‑служба ЦСКА в телеграм-канале.

Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

