Защитник Эндрю Робертсон высказался о своём будущем в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о своём будущем в английском клубе. Контракт шотландца с мерсисайдцами истекает летом 2026 года.

«Посмотрим, что будет. Мы уже провели переговоры, которые останутся конфиденциальными. Я поговорил с [клубом], и посмотрим, что будет дальше».

[Хотел бы он остаться в клубе?] Да, но это сложный вопрос. У меня осталось пять месяцев, и нам нужно рассмотреть вариант остаться или уйти, и тому подобное. Я сяду со своей семьёй и приму решение.

После напряжённого лета я просто стараюсь наслаждаться тем, что являюсь частью команды и игроком «Ливерпуля». Я хотел пройти квалификацию на чемпионат мира, и, к счастью, нам это удалось. Мне нужно посмотреть, чего хотим я и моя семья в будущем», – приводит слова Робертсона ESPN.

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 362 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 68 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.