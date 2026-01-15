В «Реале» считают футболистов главными виновниками нынешнего положения клуба — COPE

В мадридском «Реале» возникло большое недовольство после поражения команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3). В клубе считают, что игра «сливочных» не соответствовала их статусу. Это поражение воспринимается в качестве самой низкой точки. Об этом сообщает COPE.
По информации источника, в «Реале» считают футболистов главными виновниками нынешнего положения клуба. В стане «сливочных» верят, что новый тренер Альваро Арбелоа, которому полностью доверяет руководство, сможет изменить ситуацию и побороться за два оставшихся титула: Ла Лигу и Лигу чемпионов. При этом «Королевский клуб» не намерен покупать игроков в зимнее трансферное окно.
11 января «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3). После 19 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 45 очков и занимают второе место.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
