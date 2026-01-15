Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Реале» считают футболистов главными виновниками нынешнего положения клуба — COPE

Комментарии

В мадридском «Реале» возникло большое недовольство после поражения команды в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3). В клубе считают, что игра «сливочных» не соответствовала их статусу. Это поражение воспринимается в качестве самой низкой точки. Об этом сообщает COPE.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

По информации источника, в «Реале» считают футболистов главными виновниками нынешнего положения клуба. В стане «сливочных» верят, что новый тренер Альваро Арбелоа, которому полностью доверяет руководство, сможет изменить ситуацию и побороться за два оставшихся титула: Ла Лигу и Лигу чемпионов. При этом «Королевский клуб» не намерен покупать игроков в зимнее трансферное окно.

11 января «Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3). После 19 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 45 очков и занимают второе место.

