Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

В Испании раскрыли имена двух футболистов «Реала», к игре которых в клубе нет претензий

В мадридском «Реале» испытывают опасения относительно физической формы футболистов. В стане «сливочных» полагают, что команда улучшит свои результаты, как только будет решена указанная проблема. Об этом сообщает испанский портал COPE.

По информации источника, внутри «Королевского клуба» считают, что большинство игроков демонстрируют неудовлетворительные результаты, за исключением нападающего Килиана Мбаппе и вратаря Тибо Куртуа.

Также COPE подчёркивает, что нового тренера «Реала» Альваро Арбелоа будут оценивать по матчам, которые команда сыграет после вылета из Кубка Испании от «Альбасете» (2:3).

11 января «Реал» уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:3). После 19 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 45 очков и занимают второе место.

