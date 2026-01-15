Скидки
Невилл назвал кандидатов на пост тренера «МЮ» и призвал Кэррика уйти в конце сезона

Невилл назвал кандидатов на пост тренера «МЮ» и призвал Кэррика уйти в конце сезона
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал главных кандидатов на пост тренера команды, а также призвал временного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика покинуть команду после нынешнего сезона.

«Я надеюсь, что у Майкла всё будет хорошо. Но нельзя допускать, чтобы Майкл оставался на этой должности и после окончания этого сезона, ради себя и клуба, даже если он выиграет все матчи. Три главных претендента на эту должность — Тухель, Анчелотти и Почеттино. Они потенциально могут быть доступны после чемпионата мира. Чтобы сделать «Манчестер Юнайтед» привлекательным клубом для игроков, необходим тренер с именем, который подойдёт к делу серьёзно. Если назначить молодого тренера, «Юнайтед» потеряет игроков. В любом случае «МЮ» потеряет много игроков, однако такой человек, как Анчелотти, мог бы привлечь новых футболистов», — приводит слова Невилла The Sun.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Кэррика на пост главного тренера клуба во вторник, 13 января. Экс-полузащитник «красных дьяволов» подписал с клубом контракт до конца сезона. После увольнения португальца Рубена Аморима командой руководил другой экс-игрок «МЮ» Даррен Флетчер.

