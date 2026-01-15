Скидки
«Пари НН» объявил о сотрудничестве с белорусским «Гомелем»

«Пари НН» объявил о сотрудничестве с белорусским «Гомелем»
Комментарии

Нижегородский «Пари НН» объявил о сотрудничестве с белорусским «Гомелем».

«15 января в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Нижнем Новгороде состоялось важное событие — подписание меморандума о сотрудничестве между ФК «Пари Нижний Новгород» и ФК «Гомель»

Это сотрудничество открывает новые горизонты для обеих команд, обещая обмен опытом в тренерской работе и спортивной медицине, обмен кадрами и методиками подготовки игроков, развитие детско-юношеского футбола, взаимное использование скаутской системы, поддержку женского футбола и развитие инфраструктуры», – сообщает телеграм-канал «Пари НН».

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв считает, что совместная работа с «Гомелем» поможет в воспитании квалифицированных игроков и будет способствовать развитию футбольной инфраструктуры.

