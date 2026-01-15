«Зенит» близок к покупке Джона из «Ред Булл Брагантино» за € 18+2 млн — ESPN

Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон близок к переходу в «Зенит». Сине-бело-голубые предложили за трансфер 23-летнего футболиста € 18 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн — в виде бонусов. Однако бразильский клуб пытается договориться о фиксированной цене в € 20 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, несмотря на то что окончательная сумма потенциального трансфера не согласована, переговоры считаются продвинутыми.

Джон играет за «Ред Булл Брагантино» с июля 2024 года. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: