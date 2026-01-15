Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

500 млн человек поучаствуют в розыгрыше на покупку билетов на чемпионат мира — 2026

500 млн человек поучаствуют в розыгрыше на покупку билетов на чемпионат мира — 2026
Комментарии

500 млн человек поучаствуют в розыгрыше на покупку билетов на чемпионат мира – 2026. Об этом сообщает аккаунт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в соцсети X.

Несколько сотен миллионов заявок на розыгрыш были получены от болельщиков, проживающих во всех 211 странах-членах ФИФА всего за 33 дня. Среди стран-лидеров по количеству запросов – принимающие страны США, Мексика и Канада, а также Германия, Англия, Бразилия, Испания, Португалия, Аргентина и Колумбия. Болельщиков уведомят о результатах рассмотрения заявок на билеты не раньше 5 февраля.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
ФИФА будет использовать искусственный интеллект на ЧМ-2026
Истории
ФИФА будет использовать искусственный интеллект на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android