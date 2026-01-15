500 млн человек поучаствуют в розыгрыше на покупку билетов на чемпионат мира — 2026

500 млн человек поучаствуют в розыгрыше на покупку билетов на чемпионат мира – 2026. Об этом сообщает аккаунт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) в соцсети X.

Несколько сотен миллионов заявок на розыгрыш были получены от болельщиков, проживающих во всех 211 странах-членах ФИФА всего за 33 дня. Среди стран-лидеров по количеству запросов – принимающие страны США, Мексика и Канада, а также Германия, Англия, Бразилия, Испания, Португалия, Аргентина и Колумбия. Болельщиков уведомят о результатах рассмотрения заявок на билеты не раньше 5 февраля.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах — США, Канаде и Мексике.