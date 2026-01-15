Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Семак заявил об отсутствии Вендела и Кассьерры на сборе «Зенита», у Матео есть предложение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вендел и нападающий Матео Кассьерра отсутствуют на сборе команды.

— Сергей Богданович, «Зенит» вышел из отпуска и провёл первую тренировку. Поделитесь, пожалуйста, планами и настроением на этот сбор. Как сегодняшний день прошёл?
— Настроение хорошее, добрались хорошо. Условия прекрасные для первого сбора, все в привычном режиме. Все игроки, которые в строю, приехали вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьёзное? Мы узнаем в ближайшее время. Другие игроки приезжают в своём режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждём его в ближайшее время, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Кечинов: Семак прекрасно знает Дивеева и считает, что он усилит «Зенит»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

