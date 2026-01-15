«Атлетико Минейро» ведёт переговоры с «Зенитом» по трансферу Кассьерры

«Атлетико Минейро» сделал предложение «Зениту» по трансферу нападающего Матео Кассьерры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Колумбийский футболист выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Кассьерра принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

