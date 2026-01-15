Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев рассказал о функционале Шаронова и Жиркова в московском «Динамо»

Ролан Гусев рассказал о функционале Шаронова и Жиркова в московском «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о функционале своих помощников Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Агустина Киильяборда.

«Я знаю качества членов тренерского штаба — Романа Сергеевича Шаронова, Юрия Валентиновича [Жиркова] и Агустина Киильяборда, тренера по физподготовке. Проанализировал, скажем так, пообщался с ними. Я и до этого их знал по игровой карьере хорошо. Каждый знает свой функционал индивидуальный и общий, наши цели и задачи. Все всё прекрасно понимают, поэтому сделал им предложение, на которое они с удовольствием согласились. Роман Сергеевич будет у нас отвечать больше за оборонительные действия, а также за начало атаки. Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание своим профильным позициям, то есть крайним защитникам и вингерам, потому что с его опытом сравниться кому-то тяжело. Он на этом будет делать акцент. Августин Киильяборда, тренер по физподготовке, будет регулировать физическое состояние наших футболистов», — сказал Гусев в интервью на официальном YouTube-канале клуба.

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов, а также экс-игрок ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков вошли в тренерский штаб московского «Динамо», став ассистентами главного тренера Ролана Гусева, 10 января. Также тренером по физической подготовке был назначен аргентинский специалист Агустин Киильяборда.

Материалы по теме
Гурцкая: Юрий Жирков — это всё что угодно, только не футбольный тренер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android