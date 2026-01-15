Ролан Гусев рассказал о функционале Шаронова и Жиркова в московском «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о функционале своих помощников Романа Шаронова, Юрия Жиркова и Агустина Киильяборда.

«Я знаю качества членов тренерского штаба — Романа Сергеевича Шаронова, Юрия Валентиновича [Жиркова] и Агустина Киильяборда, тренера по физподготовке. Проанализировал, скажем так, пообщался с ними. Я и до этого их знал по игровой карьере хорошо. Каждый знает свой функционал индивидуальный и общий, наши цели и задачи. Все всё прекрасно понимают, поэтому сделал им предложение, на которое они с удовольствием согласились. Роман Сергеевич будет у нас отвечать больше за оборонительные действия, а также за начало атаки. Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание своим профильным позициям, то есть крайним защитникам и вингерам, потому что с его опытом сравниться кому-то тяжело. Он на этом будет делать акцент. Августин Киильяборда, тренер по физподготовке, будет регулировать физическое состояние наших футболистов», — сказал Гусев в интервью на официальном YouTube-канале клуба.

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов, а также экс-игрок ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков вошли в тренерский штаб московского «Динамо», став ассистентами главного тренера Ролана Гусева, 10 января. Также тренером по физической подготовке был назначен аргентинский специалист Агустин Киильяборда.