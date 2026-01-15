Гусев рассказал о начальном этапе зимних сборов московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о начальном этапе тренировочного процесса команды на зимних сборах.

«Идёт адаптация у нас первые три-четыре дня. Вот такая непростая, скажем даже, неприятная работа. Утром мы больше упор делаем на физику. Вечером у нас уже техника и тактика. Ребята все с пониманием относятся к этому, потому что без такой работы будет тяжело куда-то двигаться. Все в хорошем настроении», — сказал Гусев в интервью на официальном YouTube-канале клуба.

После 18 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.