Главная Футбол Новости

Семак оценил приобретение «Зенитом» Игоря Дивеева

Семак оценил приобретение «Зенитом» Игоря Дивеева
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подписании клубом центрального защитника Игоря Дивеева, перешедшего из ЦСКА.

— Новичок этой зимы — Игорь Дивеев. Прокомментируйте, пожалуйста, этот переход и чего ожидаете от него? Может быть, уже успели пообщаться?
— Немного успели пообщаться, но я его знаю по работе в Уфе, мы знакомы. С точки зрения определённых требований и того, как строится наша работа, Игорь знает, но, конечно, мы поговорим о некоторых нюансах, потому что в «Уфе» была одна схема, одни требования, а здесь есть определённые изменения. Игорь очень опытный игрок, естественно, мы надеемся, что он нам поможет. Нам нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И в этом отношении я думаю, что он — хорошее приобретение для нас, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

