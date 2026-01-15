Скидки
Семак высказался об уходе Лусиано Гонду из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе из клуба нападающего Лусиано Гонду, который стал футболистом ЦСКА. Специалист подчеркнул отсутствие практики у аргентинского форварда.

— Сергей Богданович, Лусиано уже ушёл, Кассьерра, как вы сказали, может уйти. Ощущается некий дефицит нападающих. Как вы будете работать над этим моментом на этих первых сборах?
— Посмотрим. Мы не раз говорили, и клуб тоже обозначил позицию, что те игроки, которые хотят уйти, у которых есть желание, могут это сделать. Что касается Лусиано, то у него игровой практики, к сожалению, практически нет. В прошлом году он провёл сезон блестяще, в этом сезоне не так часто, не так много играл. И, конечно, ему хочется играть, и играть больше. И для него предоставился хороший шанс сделать то, что устроило Лусиано, и для нас хороший вариант был. Это игрок, который обладает прекрасными качествами, конечно, желаю ему всего самого хорошего, реализовать и свой потенциал, и играть, играть больше, для того, чтобы игрок был счастлив, потому что жизнь футболиста коротка в плане игровой карьеры, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Лусиано Гонду играл за «Зенит» с лета 2024 года по январь 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Семак оценил приобретение «Зенитом» Игоря Дивеева

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

