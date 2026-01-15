Семак высказался об уходе Лусиано Гонду из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе из клуба нападающего Лусиано Гонду, который стал футболистом ЦСКА. Специалист подчеркнул отсутствие практики у аргентинского форварда.

— Сергей Богданович, Лусиано уже ушёл, Кассьерра, как вы сказали, может уйти. Ощущается некий дефицит нападающих. Как вы будете работать над этим моментом на этих первых сборах?

— Посмотрим. Мы не раз говорили, и клуб тоже обозначил позицию, что те игроки, которые хотят уйти, у которых есть желание, могут это сделать. Что касается Лусиано, то у него игровой практики, к сожалению, практически нет. В прошлом году он провёл сезон блестяще, в этом сезоне не так часто, не так много играл. И, конечно, ему хочется играть, и играть больше. И для него предоставился хороший шанс сделать то, что устроило Лусиано, и для нас хороший вариант был. Это игрок, который обладает прекрасными качествами, конечно, желаю ему всего самого хорошего, реализовать и свой потенциал, и играть, играть больше, для того, чтобы игрок был счастлив, потому что жизнь футболиста коротка в плане игровой карьеры, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Лусиано Гонду играл за «Зенит» с лета 2024 года по январь 2026 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

