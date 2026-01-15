Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» показал, как игроки поприветствовали Дивеева в команде

«Зенит» показал, как игроки санкт-петербургского клуба поприветствовали в команде защитника Игоря Дивеева.

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из московского ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период игрок сборной России принял участие в 203 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболист составляет € 9 млн.

