Семак высказал мнение, почему Жерсон покинул «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением, чем был обусловлен уход полузащитника Жерсона из клуба. В субботу, 10 января, сине-бело-голубые объявили о переходе футболиста в «Крузейро».

«Я думаю, что это вызвано прежде всего его желанием играть в национальной команде, попасть на чемпионат мира. Он считает, что шансов в Бразилии будет больше для того, чтобы попасть в состав национальной команды. Для клуба это выгодное предложение. И здесь мы отталкиваемся от интереса игрока и клуба», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Жерсон являлся игроком «Зенита» с лета 2025 года. За санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 15 матчей во всех турнирах, где забил два гола.

«Крузейро» представил Жерсона роликом в стиле GTA: