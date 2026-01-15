Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак высказал мнение, почему Жерсон покинул «Зенит»

Семак высказал мнение, почему Жерсон покинул «Зенит»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением, чем был обусловлен уход полузащитника Жерсона из клуба. В субботу, 10 января, сине-бело-голубые объявили о переходе футболиста в «Крузейро».

«Я думаю, что это вызвано прежде всего его желанием играть в национальной команде, попасть на чемпионат мира. Он считает, что шансов в Бразилии будет больше для того, чтобы попасть в состав национальной команды. Для клуба это выгодное предложение. И здесь мы отталкиваемся от интереса игрока и клуба», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Жерсон являлся игроком «Зенита» с лета 2025 года. За санкт-петербургский клуб полузащитник провёл 15 матчей во всех турнирах, где забил два гола.

Материалы по теме
«Я ни о чём не жалею». Жерсон высказался о своём периоде в «Зените»

«Крузейро» представил Жерсона роликом в стиле GTA:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android