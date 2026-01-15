Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борнмут» готов заплатить € 35 млн за игрока, которым интересовался «Зенит» — ESPN

«Борнмут» готов заплатить € 35 млн за игрока, которым интересовался «Зенит» — ESPN
Комментарии

«Борнмут» включился в борьбу за 19-летнего нападающего «Васко да Гама» Райана. Английский клуб предложил € 35 млн за переход игрока, в то время как бразильская команда просит € 50 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «вишни» рассматривают Райана в качестве возможной замены для вингера Антуана Семеньо, перешедшего в «Манчестер Сити». Помимо «Борнмута», интерес к форварду проявляли «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Кристал Пэлас».

Однако наибольшего прогресса в переговорах добился санкт-петербургский «Зенит». Но на текущий момент эта сделка не обсуждается, поскольку Райан не проявил интереса к переходу в стан сине-бело-голубых.

Райан играет за взрослую команду «Васко да Гама» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Фото
«Начинаем новый этап». Дивеев — о первом фото в форме «Зенита»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android