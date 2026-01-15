«Борнмут» включился в борьбу за 19-летнего нападающего «Васко да Гама» Райана. Английский клуб предложил € 35 млн за переход игрока, в то время как бразильская команда просит € 50 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «вишни» рассматривают Райана в качестве возможной замены для вингера Антуана Семеньо, перешедшего в «Манчестер Сити». Помимо «Борнмута», интерес к форварду проявляли «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Кристал Пэлас».

Однако наибольшего прогресса в переговорах добился санкт-петербургский «Зенит». Но на текущий момент эта сделка не обсуждается, поскольку Райан не проявил интереса к переходу в стан сине-бело-голубых.

Райан играет за взрослую команду «Васко да Гама» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: