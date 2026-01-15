«Начинаем новый этап». Дивеев — о первом фото в форме «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал публикацию пресс-службы санкт-петербургского клуба, которая выложила первые фотографии футболиста в форме сине-бело-голубых.

«Начинаем новый этап», — написал защитник в своём телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

