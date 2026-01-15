Стали известны имена двух худших игроков «Реала» после матча Кубка Испании — AS

После поражения в матче 1/8 финала Кубка Испании от команды из Сегунды «Альбасете» со счётом 2:3 двое игроков «Реала» сильно подорвали к себе доверие руководства и тренерского штаба «сливочных». Речь идёт о полузащитниках команды Франко Мастантуоно и Арде Гюлере, сообщает AS.

Сообщается, что вследствие неудачной игры в Кубке Мастантуоно, чьё игровое время в последние недели уже сократилось, будет получать ещё меньше игровой практики. Арда Гюлер, игра которого также подверглась критике, вероятно, будет получать мало игрового времени под руководством нового тренера Альваро Арбелоа.

В клубе считают, что только Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа показывают свой обычный уровень. Все остальные играют ниже своих возможностей. Внутри клуба пытаются разобраться в причинах этой плохой формы, изучая физическое состояние каждого игрока, что также вызывает беспокойство.