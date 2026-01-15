Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны имена двух худших игроков «Реала» после матча Кубка Испании — AS

Стали известны имена двух худших игроков «Реала» после матча Кубка Испании — AS
Комментарии

После поражения в матче 1/8 финала Кубка Испании от команды из Сегунды «Альбасете» со счётом 2:3 двое игроков «Реала» сильно подорвали к себе доверие руководства и тренерского штаба «сливочных». Речь идёт о полузащитниках команды Франко Мастантуоно и Арде Гюлере, сообщает AS.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

Сообщается, что вследствие неудачной игры в Кубке Мастантуоно, чьё игровое время в последние недели уже сократилось, будет получать ещё меньше игровой практики. Арда Гюлер, игра которого также подверглась критике, вероятно, будет получать мало игрового времени под руководством нового тренера Альваро Арбелоа.

В клубе считают, что только Килиан Мбаппе и Тибо Куртуа показывают свой обычный уровень. Все остальные играют ниже своих возможностей. Внутри клуба пытаются разобраться в причинах этой плохой формы, изучая физическое состояние каждого игрока, что также вызывает беспокойство.

Материалы по теме
Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча «Реала» с «Альбасете» — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android