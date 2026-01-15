Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
22:30 Мск
Килиан Мбаппе не сыграет за «Реал» в матче с «Леванте» — L'Equipe

Килиан Мбаппе не сыграет за «Реал» в матче с «Леванте» — L'Equipe
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче с «Леванте» в 20-м туре чемпионата Испании. Об этом сообщает L'Equipe. Ранее француз пропустил встречу с «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании. «Сливочные» уступили клубу из второго испанского дивизиона со счётом 2:3.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Леванте
Валенсия
Напомним, 31 декабря мадридский клуб сообщил о наличии растяжения связок левого колена у Мбаппе. После этого нападающий сыграл лишь в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3), выйдя на поле со скамейки запасных на 76-й минуте.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 25 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых он забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи.

