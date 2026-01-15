Килиан Мбаппе не сыграет за «Реал» в матче с «Леванте» — L'Equipe

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче с «Леванте» в 20-м туре чемпионата Испании. Об этом сообщает L'Equipe. Ранее француз пропустил встречу с «Альбасете» в 1/8 финала Кубка Испании. «Сливочные» уступили клубу из второго испанского дивизиона со счётом 2:3.

Напомним, 31 декабря мадридский клуб сообщил о наличии растяжения связок левого колена у Мбаппе. После этого нападающий сыграл лишь в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3), выйдя на поле со скамейки запасных на 76-й минуте.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 25 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых он забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи.