«Фламенго» требует более € 6,5 млн у бывшего игрока «Зенита» Жерсона — ESPN Brazil

Бразильский «Фламенго» подал в суд на бывшего полузащитника команды Жерсона, который недавно перешёл из «Зенита» в «Крузейро». Клуб планирует отсудить у футболиста более € 6,5 млн (42,7 млн реалов), сообщает ESPN Brazil.

Иск подан против Жерсона и компании FGM Sports, принадлежащей Маркао, отцу и агенту игрока. Между «Фламенго» и полузащитником существовал контракт на использование имиджевых прав, предусматривающий, что в случае нарушения соглашения любой из сторон она должна будет выплатить компенсацию.

При этом руководство «Крузейро» спокойно относится к ситуации и понимает, что иск носит временный характер в связи с переходом игрока.