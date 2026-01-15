Начало матча «Барселоны» в Кубке Испании задерживается из-за проблем с безопасностью

Начало матча «Барселоны» с «Расингом» в 1/8 финала Кубка Испании задерживается из-за проблем с безопасностью, возникших из-за образования толпы на входе стадиона «Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро» в Сантандере. Эта игра начнётся в 23:15 мск. Изначально стартовый свисток судьи должен был прозвучать в 23:00 мск.

Кроме того, в преддверии начала игры пошёл ливень.

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» одержала победу над клубом «Гвадалахара» (2:0). «Расинг» на данной стадии турнира переиграл «Вильярреал» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира сезона-2024/2025 сине-гранатовые одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

