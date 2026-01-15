Скидки
«Аталанта» объявила о покупке Распадори у «Атлетико» Мадрид

«Аталанта» на официальном сайте объявила о полноценном переходе нападающего Джакомо Распадори из мадридского «Атлетико». Нападающий выбрал 18-й игровой номер.

25-летний форвард перешёл в стан «матрасников» из «Наполи» в августе 2025 года. За время пребывания в «Атлетико» нападающий провёл 15 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи. В общей сложности итальянский футболист провёл на поле 424 минуты. Контракт Распадори с мадридским клубом был рассчитан до 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 22 млн.

Материалы по теме
«Аталанта» перехватила Распадори у «Ромы» в последний момент — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

