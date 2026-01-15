Экс-нападающий «Зенита» и «Ростова» Дмитрий Акимов ушёл из жизни

Бывший нападающий «Зенита» и «Ростова» Дмитрий Акимов ушёл из жизни. Об этом сообщает телеграм-канал санкт-петербургского «Динамо» (в котором футболист завершил карьеру в 2014 году), выражая соболезнования родным и близким Дмитрия. Мужчине было 45 лет.

Акимов был воспитанником спортивной школы «Смена» (Санкт-Петербург). Форвард выступал за «Зенит» с 2000 по 2001 год, проведя за основную команду сине-бело-голубых четыре матча. Затем футболист играл за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», «Сибирь», «Ростов» и «Факел». В 2013 году игрок перешёл в «Динамо» Санкт-Петербург, где он завершил профессиональную карьеру.