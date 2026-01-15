«Расинг» — «Барселона»: матч начался после 15-минутной задержки

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречаются «Расинг» из второй по силе лиги страны и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро» в Сантандере (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мария Санчес Мартинес. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча началась с задержкой в 15 минут из-за проблем с безопасностью при входе на стадион.

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» одержала победу над клубом «Гвадалахара» (2:0). «Расинг» на данной стадии турнира переиграл «Вильярреал» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира сезона-2024/2025 сине-гранатовые одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.