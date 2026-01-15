Галактионов — о лишнем весе Лукаса Веры: есть время подтянуть физические кондиции

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о физических кондициях полузащитника своей команды Лукаса Веры.

«Всё, что касается его тонуса, длительного отсутствия игровой практики, это не проходит бесследно. Есть время подтянуть физические кондиции, функциональное состояние. Это решаемое дело. Главное — его вовлечённость и встроенность в команду, которая требует чуть больше времени. На это есть сборы и матчи, где он будет набирать форму», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» опубликовал кадры со сборов в Абу‑Даби, на которых заметно, что у футболиста проблемы с лишним весом.

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада», за который не провёл ни одного матча. Вера подписал контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

После 18 встреч Мир Российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Михаила Галактионова отстают от «Краснодара», который лидирует в турнире, на три очка.