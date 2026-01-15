Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов — о лишнем весе Лукаса Веры: есть время подтянуть физические кондиции

Галактионов — о лишнем весе Лукаса Веры: есть время подтянуть физические кондиции
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о физических кондициях полузащитника своей команды Лукаса Веры.

«Всё, что касается его тонуса, длительного отсутствия игровой практики, это не проходит бесследно. Есть время подтянуть физические кондиции, функциональное состояние. Это решаемое дело. Главное — его вовлечённость и встроенность в команду, которая требует чуть больше времени. На это есть сборы и матчи, где он будет набирать форму», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Локомотив» опубликовал кадры со сборов в Абу‑Даби, на которых заметно, что у футболиста проблемы с лишним весом.

17 декабря 2025 года «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего аргентинца из «Аль-Вахада», за который не провёл ни одного матча. Вера подписал контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

После 18 встреч Мир Российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. Подопечные Михаила Галактионова отстают от «Краснодара», который лидирует в турнире, на три очка.

Материалы по теме
Фото
Лукас Вера приехал на сборы «Локомотива» с лишним весом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android