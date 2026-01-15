Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» выразили соболезнования в связи со смертью воспитанника клуба Дмитрия Акимова

В «Зените» выразили соболезнования в связи со смертью воспитанника клуба Дмитрия Акимова
Комментарии

В санкт-петербургском «Зените» выразили соболезнования в связи со смертью воспитанника клуба Дмитрия Акимова. Нападающий, проведший четыре матча за основную команду сине-бело-голубых с 2000 по 2001 год, скончался на 46-м году жизни.

«Сине-бело-голубые выражают соболезнования родным и близким Дмитрия Акимова. Бывший нападающий «Зенита» ушёл из жизни 14 января», – сообщает телеграм-канал «Зенита».

После игры за «Зенит» нападающий выступал за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», «Сибирь», «Ростов» и «Факел». В 2013 году игрок перешёл в «Динамо» Санкт-Петербург, где он завершил профессиональную карьеру.

Материалы по теме
Календарь РПЛ ломает шансы «Зенита» и ЦСКА на чемпионство? Разбор
Календарь РПЛ ломает шансы «Зенита» и ЦСКА на чемпионство? Разбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android