В «Зените» выразили соболезнования в связи со смертью воспитанника клуба Дмитрия Акимова

В санкт-петербургском «Зените» выразили соболезнования в связи со смертью воспитанника клуба Дмитрия Акимова. Нападающий, проведший четыре матча за основную команду сине-бело-голубых с 2000 по 2001 год, скончался на 46-м году жизни.

«Сине-бело-голубые выражают соболезнования родным и близким Дмитрия Акимова. Бывший нападающий «Зенита» ушёл из жизни 14 января», – сообщает телеграм-канал «Зенита».

После игры за «Зенит» нападающий выступал за минское «Динамо», «Тюмень», липецкий «Металлург», «Сибирь», «Ростов» и «Факел». В 2013 году игрок перешёл в «Динамо» Санкт-Петербург, где он завершил профессиональную карьеру.