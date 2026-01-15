Скидки
Семак: уйдёт Кассьерра — будем смотреть и искать ещё одного форварда в пару к Соболеву

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что в случае ухода из команды нападающего Матео Кассьерры клуб будет искать нового форварда. Специалист подчеркнул, что у колумбийского футболиста есть хорошие предложения.

«По Кассьерре здесь тоже отталкиваемся от желания игрока. Конечно, он нам нужен сейчас, но у него есть хорошие предложения, и для клуба они выгодные, и для самого игрока. Мы смотрим, насколько эта ситуация может разрешиться в ту или иную сторону. Я думаю, что Матео хорошо провёл первую часть сезона, но, опять же, посмотрим. Уйдёт Матео — будем смотреть, будем искать ещё одного форварда в пару к Соболеву. Есть у нас и другие опции, которые мы можем использовать. Но, конечно, хотелось бы при уходе Кассьерры найти ещё одного игрока атаки», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Колумбийский футболист выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Кассьерра принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Комментарии
