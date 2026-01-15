Корнеев объяснил, почему у него положительные ожидания от работы Карседо в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал, что у него положительные ожидания от работы Хуана Карлоса Карседо на должности главного тренера «Спартака».

«У меня положительные ожидания от Карседо. Он показал себя в «Пафосе», невозможно добиться такого результата без тренерской работы. Это не тот тренер, который смотрит в камеры и посылает кого‑то. Карседо занят процессом, чтобы выиграть матч. Я вижу тренера», — сказал Корнеев в эфире программы «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос». Тренер уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.

Как появился «Спартак»: