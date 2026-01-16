Скидки
Главная Футбол Новости

«Реал» может заменить Винисиуса нападающим из «Арсенала» — Defensa Central

Комментарии

Несколько агентов предлагают мадридскому «Реалу» крайнего нападающего «Арсенала» Габриэла Мартинелли, в котором «сливочные» видят потенциальную замену для вингера Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, стоимость потенциального перехода 24-летнего футболиста может составить около € 100 млн, однако финальная сумма может быть ниже. Мартинелли не исключает ухода из лондонского клуба после семи лет нахождения в нём.

В нынешнем сезоне нападающий «Арсенала» принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Комментарии
