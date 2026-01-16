Зидан объяснил, как тренеру добиться успеха в мадридском «Реале»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, как тренеру добиться успеха в составе «сливочных».

«В «Реале» тренеры в распоряжении игроков. Для меня это залог успеха: ты рядом с игроком. Если ты этого не понимаешь, то не сможешь долго продержаться. Мы здесь, чтобы поддерживать футболистов; необходимо показать, что ты рядом с ними. Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно, чтобы игрокам нравилось. Если футболисты не согласны со всем, что ты делаешь, то всегда чего-то будет не хватать.

С нами они действительно получали удовольствие. Мы вселили в игроков много уверенности. Футболисты пережили непростой период и нуждались в восстановлении уверенности, физической формы, всего. Наш тренерский штаб создал систему, чтобы они могли всё это вернуть. Когда игрок конкурентоспособен, рад тренироваться и выходить на поле, он обязательно выиграет все титулы сезона», — приводит слова Зидана Goal.

В качестве главного тренера «Реала» Зидан является двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, а также специалист дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.