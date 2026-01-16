Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат Германии по футболу 2025/2026: результаты на 15 января, календарь, таблица

Результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В четверг, 15 января, завершился 17-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 17-го тура Бундеслиги:

Вторник, 13 января:

«Штутгарт» – «Айнтрахт» – 3:2;
«Гамбург» – «Байер» – перенесён;
«Боруссия» Дортмунд – «Вердер» – 3:0;
«Майнц» – «Хайденхайм» – 2:1.

Среда, 14 января:

«Вольфсбург» – «Санкт-Паули» – 2:1;
«РБ Лейпциг» – «Фрайбург» – 2:0;
«Кёльн» – «Бавария» – 1:3;
«Хоффенхайм» – «Боруссия» Мёнхенгладбах – 5:1.

Четверг, 15 января:

«Аугсбург» – «Унион» – 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 47 очков за 17 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
