Результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В четверг, 15 января, завершился 17-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 17-го тура Бундеслиги:
Вторник, 13 января:
«Штутгарт» – «Айнтрахт» – 3:2;
«Гамбург» – «Байер» – перенесён;
«Боруссия» Дортмунд – «Вердер» – 3:0;
«Майнц» – «Хайденхайм» – 2:1.
Среда, 14 января:
«Вольфсбург» – «Санкт-Паули» – 2:1;
«РБ Лейпциг» – «Фрайбург» – 2:0;
«Кёльн» – «Бавария» – 1:3;
«Хоффенхайм» – «Боруссия» Мёнхенгладбах – 5:1.
Четверг, 15 января:
«Аугсбург» – «Унион» – 1:1.
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 47 очков за 17 матчей.