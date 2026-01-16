Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Футбол

Семак сообщил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о готовности защитников Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева работать в общей группе после восстановления от травм.

— Сергей Богданович, осенью Дуглас Сантос не играл, не тренировался, была травма. Успел ли он уже восстановиться, будет ли работать в общей группе?
— Да, успел восстановиться, будет работать в общей группе. У него травма плеча, но, надеюсь, никаких остаточных болевых ощущений не осталось и он будет работать так же, как и Слава Караваев, который, в принципе, готов. Мы будем частично его использовать, однако он тоже готов для работы с командой, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Караваев получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года. 1 ноября стало известно, что Сантос травмировал плечо, из-за чего пропустил оставшуюся часть календарного года.

Самые опасные травмы в футболе:

