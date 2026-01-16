«Валенсия» обыграла «Бургос» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании
Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Бургос» и «Валенсия». Игра проходила на стадионе «Эль Плантио» (Бургос, Испания). Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Бургос
Окончен
0 : 2
Валенсия
0:1 Ирансо – 10' 0:2 Садик – 50'
Счёт в матче открыл Рубен Ирансо. Защитник «Валенсии» отличился в первом тайме на 10-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте нигерийский нападающий Умар Садик увеличил преимущество гостей в счёте.
По итогам этой встречи «Валенсия» вышла в 1/4 финала Кубка Испании. В следующем раунде турнира также сыграют «Атлетик» из Бильбао, «Бетис», «Атлетико» Мадрид и «Альбасете», выбивший мадридский «Реал».
