Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Челестини — о 18-летнем новичке ЦСКА: Максим Воронов — игрок будущего
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с 18-летним нападающим Максимом Вороновым.

«Максим Воронов — игрок будущего. Иметь в своём составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом. Молодой и талантливый нападающий теперь с нами», — приводит слова Челестини пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Красно-синие объявили о переходе Воронова из «Урала» 31 декабря. Контракт с 18-летним форвардом рассчитан до 2030 года.

В нынешнем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах за «Урал», в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

