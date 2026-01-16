Ла Лига осудила расистские оскорбления Винисиуса во время матча «Реала» с «Альбасете»

Испанская Ла Лига осудила расистские нападки в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» уступили «Альбасете» со счётом 2:3.

«Ла Лига осуждает любые расистские оскорбления. На поле и за его пределами нет места тем, кто ненавидит. Винисиус, Ла Лига с тобой. Сила нашего футбола против расизма», — говорится в заявлении организации в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Альбасете» во время предматчевой разминки.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 28 встреч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.