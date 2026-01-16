Ла Лига осудила расистские оскорбления Винисиуса во время матча «Реала» с «Альбасете»
Испанская Ла Лига осудила расистские нападки в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» уступили «Альбасете» со счётом 2:3.
Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42' 1:1 Мастантуоно – 45+3' 2:1 Бетанкор – 82' 2:2 Гарсия – 90+1' 3:2 Бетанкор – 90+4'
«Ла Лига осуждает любые расистские оскорбления. На поле и за его пределами нет места тем, кто ненавидит. Винисиус, Ла Лига с тобой. Сила нашего футбола против расизма», — говорится в заявлении организации в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Альбасете» во время предматчевой разминки.
В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 28 встреч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.
