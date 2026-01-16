Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Комо — Милан, результат матча 15 января 2026, счёт 1:3, 16-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» одержал волевую победу в матче с «Комо» и приблизился к «Интеру» в Серии А
Комментарии

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 16-й тур
15 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 3
Милан
Милан
1:0 Кемпф – 10'     1:1 Нкунку – 45+1'     1:2 Рабьо – 55'     1:3 Рабьо – 88'    

На 10-й минуте защитник «Комо» Марк-Оливер Кемпф открыл счёт во встрече. В компенсированное к первому тайму время нападающий гостей Кристофер Нкунку восстановил равновесие, забив с пенальти. На 55-й минуте полузащитник Адриен Рабьо вывел «Милан» вперёд. В концовке матча Рабьо оформил дубль.

После 16 матчей Серии А «россонери» набрали 43 очка и занимают второе место. «Комо» заработал 34 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Интер» с 46 очками после после 20 игр.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
