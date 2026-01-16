«Милан» одержал волевую победу в матче с «Комо» и приблизился к «Интеру» в Серии А

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 10-й минуте защитник «Комо» Марк-Оливер Кемпф открыл счёт во встрече. В компенсированное к первому тайму время нападающий гостей Кристофер Нкунку восстановил равновесие, забив с пенальти. На 55-й минуте полузащитник Адриен Рабьо вывел «Милан» вперёд. В концовке матча Рабьо оформил дубль.

После 16 матчей Серии А «россонери» набрали 43 очка и занимают второе место. «Комо» заработал 34 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Интер» с 46 очками после после 20 игр.

Самые большие стадионы мира: