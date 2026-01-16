«Больно и стыдно». «Альбасете» — о расизме фанатов клуба в адрес Винисиуса

«Альбасете» на официальном сайте сделал заявление, в котором осудил поведение болельщиков команды, оскорблявших на почве расизма нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на предматчевой разминке в преддверии очной игры команд в 1/8 финала Кубка Испании (3:2). Кроме того, один из фанатов «Альбасете» кинул в Винисиуса банановую кожуру во время встречи.

«Если Альбасете чем-то и славится, так это своим гостеприимством. Наши болельщики бесчисленное количество раз признавались одними из самых дружелюбных в испанском футболе. Поэтому нам больно и стыдно, что ужасные, позорные и предосудительные расистские оскорбления омрачили волшебный вечер на стадионе имени Карлоса Бельмонте из-за действий зрителей, которые не уважают и не представляют дух Альбасете. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим, чтобы наш город и наш клуб были запятнаны подобными случаями нежелательного поведения.

Мы хотели бы сообщить вам, что «Альбасете» уже работает над установлением личности человека, бросившего банан на поле. Мы просим помощи у соответствующих органов и наших болельщиков. Пожалуйста, присылайте любую информацию или изображения, которые могут помочь установить личность виновного.

Помимо любых санкций, которые могут быть наложены на ответственное лицо после его установления соответствующими органами, «Альбасете» заявляет, что примет все имеющиеся в распоряжении клуба дисциплинарные меры, чтобы по возможности гарантировать, что это лицо никогда больше не ступит на стадион имени Карлоса Бельмонте.

Кроме того, клуб выражает полное осуждение отвратительных ксенофобских выкриков, которые небольшая группа болельщиков скандировала в окрестностях стадиона имени Карлоса Бельмонте за несколько часов до встречи и которые, как мы настаиваем, никоим образом не отражают наши ценности», — написано в заявлении клуба.

