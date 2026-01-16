«Барселона» обыграла «Расинг» в Кубке Испании, арбитр отменил два гола хозяев

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Расинг» из второй по силе лиги страны и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро» в Сантандере (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мария Санчес Мартинес. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес на 66-й минуте. На 90+5-й минуте Ламин Ямаль положил второй мяч, установив окончательный счёт во встрече. Арбитр отменил два мяча «Расинга» из-за офсайда.

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» одержала победу над клубом «Гвадалахара» (2:0). «Расинг» на данной стадии турнира переиграл «Вильярреал» со счётом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира сезона-2024/2025 сине-гранатовые одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.