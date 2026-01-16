Сергей Семак назвал количество контрольных матчей «Зенита» на первом сборе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сколько товарищеских встреч сине-бело-голубые планируют провести на первом межсезонном тренировочном сборе.

«Запланировано два товарищеских матча. В первой игре сыграем немножко, во второй встрече — чуть-чуть больше. А больше игр будет уже на втором сборе. Будем и играть больше, и принимать участие в турнире. Там постараемся провести больше контрольных матчей», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице второе место, уступая одно очко действующему чемпиону «Краснодару».

