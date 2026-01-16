Скидки
Сергей Семак назвал количество контрольных матчей «Зенита» на первом сборе

Сергей Семак назвал количество контрольных матчей «Зенита» на первом сборе
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сколько товарищеских встреч сине-бело-голубые планируют провести на первом межсезонном тренировочном сборе.

«Запланировано два товарищеских матча. В первой игре сыграем немножко, во второй встрече — чуть-чуть больше. А больше игр будет уже на втором сборе. Будем и играть больше, и принимать участие в турнире. Там постараемся провести больше контрольных матчей», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице второе место, уступая одно очко действующему чемпиону «Краснодару».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Соболев забил красивый гол на тренировке «Зенита»:

