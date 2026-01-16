«Радулов меня вдохновил». Артём Дзюба — о своём решении по дальнейшей карьере

37-летний нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что на его планы по дальнейшему продолжению или завершению карьеры действующего игрока повлияло продление 39-летним хоккеистом Александром Радуловым контракта с ярославским «Локомотивом».

«Появилось ли за зиму твёрдое решение по карьере? В начале сезона я думал, что точно год [поиграю]. А сейчас, возможно, подумаю. Радулов меня вдохновил, опять на год продлил. Думаю, что ещё годик попылит», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Ранее стало известно, что ярославский «Локомотив» продлил соглашение с 39-летним Радуловым до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету Артёма Дзюбы 16 матчей за «Акрон» (все — в Мир РПЛ), пять забитых мячей и четыре ассистентских действия.

Видео: Радулов поит из Кубка жён игроков «Локомотива»: