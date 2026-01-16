«Реал» планирует подписать Эрлинга Холанда в 2026 году

Президент «Реала» Флорентино Перес, хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, — сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, сделка может состояться уже этим летом. Контакты со стороной Холанда и его агентом Рафаэлой Пиментой по-прежнему поддерживаются.

Холанд остается большим поклонником Испании и считает мадридский «Реал» своей главной карьерной целью. Однако заключить сделку будет непросто, не в последнюю очередь из-за его контракта до 2034 года с «Манчестер Сити».

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 26 голов и четыре результативные передачи.