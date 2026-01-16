«Зенит» опубликовал список игроков, принявших участие в первой тренировке на сборах

Официальный сайт петербургского «Зенита» назвал имена футболистов, которые стали участниками первого тренировочного занятия на зимних межсезонных сборах 2026 года, прошедшего 15 января.

Вратари:

Михаил Кержаков;

Денис Адамов;

Евгений Латышонок;

Богдан Москвичёв.

Защитники:

Вячеслав Караваев;

Арсен Адамов;

Густаво Мантуан;

Ванья Дркушич;

Страхиня Эракович;

Нуралы Алип;

Нино;

Игорь Дивеев;

Роман Вега;

Дуглас Сантос;

Юрий Горшков.

Полузащитники:

Вильмар Барриос;

Александр Ерохин;

Ярослав Михайлов;

Даниил Кондаков;

Андрей Мостовой;

Максим Глушенков;

Луис Энрике.

Нападающие:

Александр Соболев;

Педро.

По информации пресс-службы сине-бело-голубых, первая тренировка преимущественно состояла из беговой работы и упражнений на контроль мяча. Сообщается, что 16 января команда Сергея Семака проведёт две тренировки, а также выполнит серию тестов для оценки физического состояния игроков.

По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице второе место, уступая одно очко действующему чемпиону «Краснодару».

Видео: Болельщики «Спартака» атаковали Соболева после матча с «Зенитом»