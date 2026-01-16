«Зенит» опубликовал список игроков, принявших участие в первой тренировке на сборах

Официальный сайт петербургского «Зенита» назвал имена футболистов, которые стали участниками первого тренировочного занятия на зимних межсезонных сборах 2026 года, прошедшего 15 января.
Вратари:
Михаил Кержаков;
Денис Адамов;
Евгений Латышонок;
Богдан Москвичёв.
Защитники:
Вячеслав Караваев;
Арсен Адамов;
Густаво Мантуан;
Ванья Дркушич;
Страхиня Эракович;
Нуралы Алип;
Нино;
Игорь Дивеев;
Роман Вега;
Дуглас Сантос;
Юрий Горшков.
Полузащитники:
Вильмар Барриос;
Александр Ерохин;
Ярослав Михайлов;
Даниил Кондаков;
Андрей Мостовой;
Максим Глушенков;
Луис Энрике.
Нападающие:
Александр Соболев;
Педро.
По информации пресс-службы сине-бело-голубых, первая тренировка преимущественно состояла из беговой работы и упражнений на контроль мяча. Сообщается, что 16 января команда Сергея Семака проведёт две тренировки, а также выполнит серию тестов для оценки физического состояния игроков.
По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице второе место, уступая одно очко действующему чемпиону «Краснодару».
