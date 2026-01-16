Скидки
Сергей Семак объяснил минимальное количество молодых игроков на первом сборе «Зенита»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о количестве молодых футболистов на первом межсезонном тренировочном сборе.

— Обычно на первых сборах и во время зимней предсезонной подготовки много молодёжи участвует в тренировках. Сейчас не так много молодых игроков приехало. Ждать ли какой-то дополнительный десант молодёжи или пока тренируемся в таком составе?
— С нами приехал Кондаков из тех молодых игроков, которые работали с нашей командой в конце сезона. Вадим Шилов, к сожалению, получил травму, будет восстанавливаться, проходить реабилитацию уже в Санкт-Петербурге. А мы будем использовать игроков по мере их необходимости для первых сборов, исходя из того, что практически в первую неделю точно нет никаких игр. Мы посчитали, что молодым игрокам лучше начать готовиться в составе своих команд, и при необходимости мы их вызовем для того, чтобы помогали нам в тех матчах, которые мы будем проводить, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В списке участников первого тренировочного занятия «Зенита», опубликованного официальным сайтом петербуржцев, числится только один игрок, не работавший постоянно с главной командой в осенней части сезона-2025/2026 — 17-летний полузащитник «Зенита-2» Даниил Кондаков.

По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице второе место, уступая одно очко действующему чемпиону «Краснодару».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

