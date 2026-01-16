Скидки
IFAB рассмотрит дополнительные меры борьбы с затягиванием времени — The Athletic

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) (организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол. — Прим «Чемпионата») на следующей неделе проведёт обсуждение дополнительных мер борьбы с намеренными затяжками времени, сообщает The Athletic.

По данным источника, в числе обсуждаемых мер по противодействию искусственному затягиванию игры будет рассматриваться введение обратного отсчёта для выполнения ввода мяча в игру после его ухода в аут или на удар от ворот. Также, как сообщается, футбольные законодатели рассмотрят установление лимита времени на замены.

Ранее в целях сокращения количества потерянного игрового времени было введено правило о назначении углового в том случае, если вратарь держит мяч в руках более восьми секунд.

