Флик ответил на вопрос о настрое «Барселоны» на матч Кубка Испании после вылета «Реала»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, как настраивал команду на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Расингом» (2:0) на фоне поражения «Реала» в игре с клубом из Сегунды «Альбасете» (2:3).
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:15 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 66' 0:2 Ямаль – 90+5'
«Такие матчи выигрываются не за счёт имени, а за счёт отношения. «Для «Расинга» это один из самых важных матчей за последние годы. Мы приехали после победы в Суперкубке, но такие игры выигрываются серьёзным подходом и правильным настроем», — приводит слова Флика Sport.es.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира сезона-2024/2025 сине-гранатовые одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.
