Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик ответил на вопрос о настрое «Барселоны» на матч Кубка Испании после вылета «Реала»

Флик ответил на вопрос о настрое «Барселоны» на матч Кубка Испании после вылета «Реала»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, как настраивал команду на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Расингом» (2:0) на фоне поражения «Реала» в игре с клубом из Сегунды «Альбасете» (2:3).

Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:15 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 66'     0:2 Ямаль – 90+5'    

«Такие матчи выигрываются не за счёт имени, а за счёт отношения. «Для «Расинга» это один из самых важных матчей за последние годы. Мы приехали после победы в Суперкубке, но такие игры выигрываются серьёзным подходом и правильным настроем», — приводит слова Флика Sport.es.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира сезона-2024/2025 сине-гранатовые одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Материалы по теме
Гарсия помог «Барсе» избежать позора! Еле прошли в Кубке команду из Сегунды
Гарсия помог «Барсе» избежать позора! Еле прошли в Кубке команду из Сегунды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android