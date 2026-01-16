Флик ответил на вопрос о настрое «Барселоны» на матч Кубка Испании после вылета «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, как настраивал команду на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Расингом» (2:0) на фоне поражения «Реала» в игре с клубом из Сегунды «Альбасете» (2:3).

«Такие матчи выигрываются не за счёт имени, а за счёт отношения. «Для «Расинга» это один из самых важных матчей за последние годы. Мы приехали после победы в Суперкубке, но такие игры выигрываются серьёзным подходом и правильным настроем», — приводит слова Флика Sport.es.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале турнира сезона-2024/2025 сине-гранатовые одолели мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.