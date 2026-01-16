«Непонятная история». Корнеев – о переходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Для меня это непонятная история. Баринов провёл столько времени в «Локомотиве», был полезным. Да, были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту… Ты ведь теряешь лидера и капитана, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива» 13 января. Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. 29-летний полузащитник является воспитанником академии железнодорожников. В составе взрослой команды «Локомотива» он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и 27 результативных передач.