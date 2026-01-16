Андрей Аршавин: в последние 20 минут матча «Барселоны» болел за «Расинг»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал итоги матча 1/8 финала Кубка Испании «Расинг» — «Барселона».

«Расинг» достойно действовал. Большую часть матча они провели на своей половине поля, но они понимали, как выходить из обороны. Они забили голы, но их не засчитали. В одном из эпизодов их игрок должен был отдать партнеру на пустые ворота. Если бы он это сделал, то мы бы смотрели дополнительное время. В последние 20 минут болел за «Расинг». Это очень организованная команда с быстрыми игроками впереди. На следующий год мы увидим их в Ла Лиге», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победу «Барселоне» в выездном кубковом матче с одним из лидеров Сегунды «Расингом» из Сантандера принесли голы Феррана Торреса на 66-й минуте и Ламина Ямаля на 90+5-й минуте. По ходу игры два гола «Расинга» были отменены из-за положения «вне игры».

